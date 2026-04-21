Haberler

Kocasinan Belediyesi 9 yıldır glütensiz ürünlerle çölyak hastalarının yanında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 257 vatandaşa glütensiz ürün paketi dağıtıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu desteğin önemine dikkat çekerek, Türkiye genelinde benzer organizasyonların artış göstermesinden gurur duyduklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, düzenli olarak çölyak hassasiyeti bulunan 257 vatandaşa glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, çölyaklı ailelerin her zaman yanında olmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı ise gerek şehrimizde gerekse ulusal manada ülkemizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında elbette ki önemlidir. Ancak sadece yerelde kalmayarak Türkiye'de birçok belediyenin çölyaklı ailelere yönelik bir çalışma içerisinde bulunması daha da önemlidir. Bilindiği üzere 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, 9 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler her geçen gün artarak devam ediyor."

Çolakbayrakdar, ayrıca Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu "Kafe Sinan Glütensiz" projesini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

