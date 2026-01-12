Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçedeki mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ekiplerin ilçedeki tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizlediğini ifade etti.

İlçede vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için gayret gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dört mevsimi ayrı güzel olan şehrimizde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de belediye olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada, hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, üç vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam edecek."