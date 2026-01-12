Haberler

Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
Kocasinan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından belediye ekipleri, tüm cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçedeki mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ekiplerin ilçedeki tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizlediğini ifade etti.

İlçede vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için gayret gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dört mevsimi ayrı güzel olan şehrimizde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de belediye olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada, hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, üç vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam edecek."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500

