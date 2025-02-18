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Kocasinan Belediyesi 2025 Yılı Yatırımlarına Başlıyor

Kocasinan Belediyesi 2025 Yılı Yatırımlarına Başlıyor
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Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hava koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte 2025 yılı yatırım projelerine başlanacağını açıkladı. Vatandaşların beklentilerini dikkate alarak mahallelerde değişim ve dönüşüm sürecini başlatacaklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hava şartlarının uygun hale gelmesiyle 2025 yılı yatırımlarını hayata geçirmeye başlayacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, belediye toplantı salonunda başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, muhtarlar aracılığıyla iletilen mahallelerdeki vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurarak, ilçede bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Amaçlarının vatandaşların yaşadıkları mahallelerde nitelikli bir yaşam sürmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir aydır Kocasinan bölgesinde yapılması gereken işlerle ilgili birimlerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirilen toplantılar sonucunda aldığımız kararlarla Allah nasip ederse, önümüzdeki günlerde hava şartlarının da uygun hale gelmesiyle 2025 yılındaki yatırımlarımızı hayata geçirmeye başlayacağız. Özellikle mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, taleplerini, çözüm merkezinden gelen istekleri ve muhtarlarımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda dile getirilen talepleri göz önünde bulundurarak Kocasinan'daki resmi değişim ve dönüşüm sürecini başlatacağız."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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