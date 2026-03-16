Kuzey Makedonya'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler törenle anıldı

Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde 16 Mart 2025'te meydana gelen ve 63 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gece kulübü yangını anma töreni ile hatırlandı. Yangında hayatını kaybedenler için mum yakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve 63 beyaz sandalye yerleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentinde 16 Mart 2025'te 63 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı gece kulübü yangınının 1. yılında anma töreni düzenlendi.

Gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar, olayın yaşandığı gece kulübünün önünde, yangının başladığı saat olan (yerel saatle) 03.00'te bir araya geldi.

Burada, hayatını kaybedenler için mum yakıldı ve 5 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, daha sonra, kurbanların yokluğunu temsilen şehir merkezine 63 beyaz sandalye yerleştirildi, anı defteri açıldı.

Aralarında gece kulübü sahiplerinin de olduğu onlarca tutuklunun mahkeme süreci devam ederken, kurban yakınları, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen suçluların hala gerekli cezaya çarptırılmamasına belirli aralıklarla düzenlenen eylemlerle tepki gösteriyor.

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'deki gece kulübünde çıkan yangın, 16 Mart 2025'te yerel saatle 03.00'te piroteknik madde nedeniyle başlamıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
