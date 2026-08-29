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Kocaelispor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Kocaelispor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

(KONYA) - Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Konyaspor, karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Zoukrou'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda oyuna ortak olan Kocaelispor, 72'nci dakikada Haidara'nın golüyle eşitliği sağladı. Konuk ekip, 86'ncı dakikada Metehan'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kocaelispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 6'ya yükseltirken Konyaspor henüz puan alamadı.

Kocaelispor, gelecek hafta sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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