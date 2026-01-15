Haberler

Kocaeli ve Iğdır'da fuhuş operasyonu; 4 tutuklama, 6 kadın kurtarıldı

Kocaeli ve Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Özbekistan'dan getirilen kadınlar tehdit ve şantajla fuhşa zorlanıyordu.

KOCAELİ ve Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tehdit ve şantajla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 kadın kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle Türkiye'ye sgetirilen kadınların tehdit ve şantajla fuhşa zorlandığını tespit etti. Suç örgütüne yönelik 10 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonda; Kocaeli'de 7, Iğdır'da ise 1 şüpheli yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
