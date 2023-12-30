Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Vali Yavuz, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılını gururla kutladıkları 2023 yılını, acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla girildiğini kaydetti.

Önemli gelişmelere sahne olan 2023 yılında da Türkiye'nin, bölgesinde bir istikrar abidesi olduğunu aktaran Vali Yavuz, Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük projeler, yatırımlar ve büyüme hızıyla tüm dünyanın takdirini kazandığını belirtti.

Vali Yavuz, özellikle "gönül coğrafyası" başta olmak üzere, birçok yerde yaşanan savaş ve terör gibi olaylara karşı aziz milletin, kadim medeniyetinin gereği olarak mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını vurgulayarak, "Bu nedenle karşılamakta olduğumuz yeni yılın da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, başta cennet vatanımız olmak üzere gönül coğrafyamıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.

-"Barışın, huzurun tesis edildiği ve refahın arttığı bir yıl olur"

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan sıkıntılar, güçlü bir Türkiye'ye olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu itibarla bir olmak, hep birlikte güçlü Türkiye olmak, tarihin ve gönül coğrafyamızın bize yüklediği kutlu bir misyondur. Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için tarihsel ve kültürel birikimimize sahip çıkarak daha çok çalışıp üreterek, ülkemizi ileri daha ileri götürmek, hepimizin öncelikli ideali olmalıdır. Gelecek kuşaklara, vatandaşı olmaktan gurur duyacakları, başarılarıyla övünecekleri bir ülke bırakmak, onlara müreffeh yarınları hazırlamak ortak sorumluluğumuzdur. Yeni yılda ülke ve millet olarak amacımız, el ele vererek, bu güzel vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımız altında omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi hak ettiği noktaya ulaştırmak ve 'Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla inşa etmektir."

Bu anlayıştan hareketle vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerine işaret eden Vali Yavuz, "İlimizin potansiyelini daha iyi noktalara taşıma çabasıyla var gücümüzle çalışıp 'büyük Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerleyecek, ülkemizin ikinci yüzyılında da ilimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. İnşallah 2024 yılı, aziz milletimiz ve tüm dünya için barışın, huzurun tesis edildiği ve refahın arttığı bir yıl olur. Bu duygularla, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, onların kutsal emanetlerine ve gazilerimize de saygılarımı sunuyorum. 2024 yılının hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.