Kocaeli Valisi Aktaş, Saraybahçe Polis Merkezi'ni ziyaret etti

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, İzmit ilçesindeki Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde toplam 4 bin 917 personelin görev yapacağı bildirildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2026 yılına girilmesine saatler kala İzmit ilçesindeki Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti. Yeni yıl öncesinde görev başındaki personelle bir araya gelen Vali Aktaş, personelin yeni yılını kutladı, iyi dileklerde bulundu. Vali Aktaş'a, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt eşlik etti. Vali Aktaş, ziyaretin sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'24 SAAT ESASINA GÖRE İLAVE ARTRIRILMIŞ TEDBİRLER ALINDI'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş açıklamasında, "Özellikle bu gece vatandaşımızın yeni yıl kutlamalarında, yapacağı etkinliklerde huzur ortamının bozulmaması, gerekli emniyet güvenlik tedbirlerinin alınması, kamu düzeninin sağlanması anlamında başta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarıyla Kocaeli genelinde 24 saat esasına göre ilave artırılmış tedbirler alındı. Bunun yanı sıra saydığım kurumların haricinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerinde, Göç İdaresi Müdürlüğü mobil göç araçlarıyla 7 ayrı noktada kendi görev alanlarıyla ilgili denetimlerini yapacaklar, çalışmalarını devam ettirecekler. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, İSU, SEDAŞ, Türk Telekom, İZGAZ, PALMET gibi vatandaşımızın ihtiyacıyla direkt ilgilenen kuruluşlarımız da kendileriyle ilgili tedbirlerini aldılar. Olağanüstü bir durum yaşanmaması için gerekli her türlü çalışmayı yapıp nöbetçi arkadaşlarını belirlediler. Yine bizim itfaiye, AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi de ilave görevlendirmelerle bu gece ve devamında; hem cuma ve akabinde cumartesi pazarı da kapsayacak şekilde 4-5 günlük ilave görevlendirmeler yapıldı. Tüm amacımız dediğim gibi vatandaşımızın huzuru, kamu güvenliğinin sağlanması. Kocaeli'nin huzuru olunca ülkemizin de huzuru yerine gelmiş olacak, ülkemizin de huzurunu korumuş olacağız" ifadelerini kullandı.

4 BİN 917 PERSEONEL GÖREVDE

Yılbaşı kutlamaları kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliği ile genel asayişin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde 208 noktada 651 ekip, 2 narkotik köpek, 1 deniz botu ve 4 bin 317 personelin, İl Jandarma Komutanlığınca da 17 ekipte 600 personelin görev yapacağı aktarıldı. Bu kapsamda toplamda 4 bin 917 personel ile tedbir aldandığı bildirildi.