Kocaeli Valisi Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğin dünyaya ilan edilişinin 106. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle dünyaya duyurup, bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler