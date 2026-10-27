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Kocaeli Valiliği skuter ve motosikletlere saat 12.00'ye kadar yasak getirdi

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Kocaeli'de motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryeler saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkamayacak. Valilik, kentin öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalacağını belirterek yasağın tedbiren uygulandığını bildirdi.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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