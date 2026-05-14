Kocaeli'de üniversite öğrencileri Bandırma Vapuru maketi hazırladı

Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Bandırma Vapuru'nun 1/16 ölçekli maketini yaklaşık 7 ay süren bir çalışma sonucunda hazırlayarak Karamürsel Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Bandırma Vapuru maketi, Karamürsel Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Gemi İnşaatı Programı 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip, Bandırma Vapuru'nun 1/16 ölçekli maketini hazırladı.

Öğrencilerin çalışmaları için Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi (KAR-MEK) Model Gemi Kursu Atölyesi kullanıma açıldı.

Yaklaşık 7 ay süren çalışmada öğrenciler, model gemi yapımı konusunda uygulamalı deneyim kazanırken Bandırma Vapuru'nun maketini gerçeğine uygun şekilde hazırlamaya çalıştı.

Ahşaptan hazırlanan maket, 3 metre uzunluğunda, 43 santimetre genişliğinde ve direklerle birlikte 1,45 metre yüksekliğinde üretildi.

Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, AA muhabirine, projede yer alan öğrencilerin özveriyle çalıştığını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje direktörü Enes Şamil Akçay ise çalışma sürecinde teknik resim, proje okuma, ahşap oyma ve birleştirme gibi alanlarda uygulama yapma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Maketin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamürsel Stadı'nda sergileneceğini aktaran Akçay, daha sonra Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu girişinde kalıcı olarak ziyaretçilere açılacağını bildirdi.

Proje ekibinde yer alan Ahmet Cellek de çalışmanın ekip halinde yürütüldüğünü belirterek, Bandırma Vapuru'nun tarihi önemini yansıtan detaylara özen gösterdiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Melih Palas
