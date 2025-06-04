Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri Endülüs'te Keşif Gezisine Çıktı

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinin projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren üniversite öğrencileri, Endülüs'te keşif gezisine katıldı.

Öğrencilere tarih bilinci ve ilim-medeniyet perspektifiyle geleceğe bakma becerisi kazandırmak amacıyla İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi tarafından "Yaşayan Medeniyetimiz Endülüs" projesi hayata geçirildi.

Yarışmalar, paneller, seminerler ve yurtdışı kültür gezisi gibi etkinlikleri içeren proje kapsamında ilk olarak sosyal medya hesapları ve internet sitesi oluşturularak tanıtım süreci dijital mecralar üzerinden başlatıldı. Kocaeli Üniversitesi yerleşkelerinde afiş ve broşür çalışmalarıyla öğrencilere ulaşıldı.

Öğrencilere önerilen kitap, makale ve belgeseller projenin internet sitesinde paylaşıldı. Tanıtım faaliyetlerinin ardından Endülüs'ün kültürel mirasını merkeze alan seminer ve panel programları düzenlendi.

Projenin devamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik bilgi yarışmaları ve akademik yazı çalışmaları gerçekleştirildi.

"Makale", "deneme-araştırma" ve "bilgi yarışması" kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda jüri üyeliğini, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) akademisyenleri üstlendi. Dereceye giren öğrenciler, ödül töreniyle açıklandı.

Dereceye giren öğrenciler Endülüs'te keşif gezisi yaptı

Projenin ödül ayağında, Kocaeli Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören 15 öğrenci, 12-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen "Son Etüt: Endülüs Keşif Gezisi"ne katıldı.

Gezi, Prof. Dr. Abdulkadir Macit'in akademik koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz, Dr. Tuba Ruhengiz Azaklı, Dr. Melek Gömbeyaz Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Nevrin Nur Aslan'ın rehberliğinde gerçekleştirildi. Geziye, projenin yürütme kurulu başkanı Süleyman Büyükşahin ve yürütme kurulu üyesi Fatih Sultan Öztel de eşlik etti.

Heyet, Sevilla, Cordoba, Granada, Malaga ve Ronda şehirlerinde Endülüs medeniyetine ait tarihi ve kültürel mirası yerinde gözlemledi. Kurtuba Ulu Camisi'nden El-Hamra Sarayı'na, Ronda Boğazı'ndan Endülüs İslam Kültür Merkezi'ne kadar birçok önemli mekan ziyaret edildi.

Gezi sonrası İzmit'te düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan projenin yürütme kurulu başkanı Süleyman Büyükşahin, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın projenin her aşamasında kendilerine destek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Akademik koordinatör Prof. Dr. Abdulkadir Macit ise Endülüs'ün, yalnızca tarihsel konu değil, aynı zamanda gençliğe medeniyet perspektifi kazandıran değer olduğunu vurguladı.

Programda söz alan öğrenciler, keşif gezisiyle ilgili izlenimlerini paylaştı.

Toplantının sonunda projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür edilerek, kendilerine Endülüs'ün sembollerinden "La Galibe İllallah" yazılı tablolar takdim edildi.