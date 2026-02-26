Haberler

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kuzuyayla Tabiat Parkı'nı beyaza bürüdü. Meteoroloji uyarıları sonrası hava sıcaklıkları düştü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını başlattı.

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kartepe'nin eteklerinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı, yağışla beyaza büründü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 630 personel ve 235 araçla yürütülen çalışmalarda özellikle 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde, ana arterler ve bağlantı yollarında kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi