Kocaeli'de riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı

Körfez ilçesinde teknik incelemeler sonucu riskli olduğu belirlenen bir bina, belediye ekiplerinin koordinasyonunda kontrollü bir şekilde yıkıldı. Zabıta ekipleri, yıkım sırasında güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde riskli olduğu belirlenen bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan yapının, teknik incelemeler sonucunda riskli olduğu belirlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıkım öncesinde ve sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bina, Körfez Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmayla kontrollü şekilde yıkıldı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
