Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Gebze ilçesinde bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 50 yaşındaki Özcan E. ve 35 yaşındaki Safinaz A. yaralandı. Olay sonrası polis şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yürüyen Özcan E'ye (50) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayda, bacağına mermi isabet eden Özcan E. ile durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
