Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yürüyen Özcan E'ye (50) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayda, bacağına mermi isabet eden Özcan E. ile durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışması başlattı.