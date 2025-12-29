Ormanya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı bu yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ile Samanlı Dağları'nda bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı bu yıl 4 milyon 785 bin 227 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin doğa turizmine kazandırdığı Ormanya ve Kuzuyayla parkları bu yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak, Türkiye'nin en önemli doğa destinasyonları arasında yer aldı.

Kamp alanları, doğa yürüyüş parkurları ve yaban hayatı gözlem alanlarının yer aldığı Ormanya, bu yıl 4 milyon 627 bin 232 ziyaretçiyi ağırlarken

kentin önemli yayla turizmi merkezlerinden Kuzuyayla Tabiat Parkı ise 157 bin 995 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Modern altyapısı ve güvenli ortamıyla bu yıl kamp tutkunlarının gözdesi olan Ormanya Kamp Alanı'nı Almanya, Bulgaristan, ABD, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere başta olmak üzere 40 ülkeden ziyaretçi tercih ederken, alanda 2 bin 794 karavan ve 1474 çadır kuruldu, 678'i yabancı olmak üzere toplam 14 bin 299 kişi konakladı.

Doğa turizminin gözde alanlarında her mevsime uygun düzenlenen 118 etkinlikte 35 bin 471 ziyaretçi ağırlanırken, "Orman Okulu" kapsamında 7-14 yaş grubuna yönelik sekiz farklı eğitim programıyla 1322 çocuk doğayı tanıma, ekosistem bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim aldı.

Ormanya Yaban Yaşam Alanı'nda 2025 yılında sürdürülen koruma ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında kızıl geyik, karaca, alageyik ve ceylandan toplam 37 yavru dünyaya gelirken, alan yıl sonunda 172 yaban hayvanına ev sahipliği yaptı. Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen 1215 hayvandan 627'si ise sağlığına kavuşarak yeniden doğal yaşamlarına salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında 15 kızıl geyik Samanlı Dağları ve Kuzuyayla Tabiat Parkı başta olmak üzere kentin doğal alanlarına salınırken, 2026'da projenin sürdürülerek toplam 40 kızıl geyiğin doğaya kazandırılması hedefleniyor.