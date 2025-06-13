Kocaeli'nin Dilovası'nda Alacak Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası'nda Alacak Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, iki kardeş arasında alacak meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Ömer Orhan, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alacak nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan (32), kardeşleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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