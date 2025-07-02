Kocaeli'nin Derince İlçesinde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel