Haberler

Kocaeli'de okulun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de okulun deposunda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir okulun depolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öğrenciler güvenli bir şekilde okul bahçesine çıkarılırken, veliler çocuklarını okuldan aldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir okulun deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Sultan Mahallesi Bilge Sokak'taki Şükrü Aracı İlkokulu'nun bodrum katında kağıtların toplandığı depoda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine okula itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Öğrenciler güvenli şekilde okulun bahçesine çıkarılırken, yönetim tarafından haber verilen velilerden bazıları okula gelerek çocuklarını aldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
title