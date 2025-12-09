Kocaeli'de okulun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir okulun deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Sultan Mahallesi Bilge Sokak'taki Şükrü Aracı İlkokulu'nun bodrum katında kağıtların toplandığı depoda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine okula itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Öğrenciler güvenli şekilde okulun bahçesine çıkarılırken, yönetim tarafından haber verilen velilerden bazıları okula gelerek çocuklarını aldı.