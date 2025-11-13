Haberler

Kocaeli'nde Çöken Balkon Sonrası Bina Boşaltıldı

Güncelleme:
Gebze ilçesinde bir binanın balkonunun çökmesi sonucu bina boşaltıldı, sakinleri geçici konaklama merkezine yerleştirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde balkon duvarının bir kısmı çöken iki katlı bina ekiplerin incelemesinin ardından boşaltıldı. Binada yaşayanlar belediyeye ait geçici konaklama merkezine yerleştirildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 1780. Sokak'ta bulunan İsmail Y.'ye ait binanın ikinci katında meydana geldi. İki katlı binanın ikinci katındaki balkonun bir kısmı çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki katlı bina boşaltıldı. Binada yaşayan 6 kişi ise Gebze Belediyesi tarafından geçici konaklama merkezine yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
