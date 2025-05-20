Kocaeli'nde Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu'ndaki boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel