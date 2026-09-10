Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların, yabancı kişilerin adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Soruşturma doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin "trust wallet" isimli uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kurulan paravan yatırım şirketlerinin banka hesaplarına havale ettikleri ve İzmir'deki bir kuyumcu dükkanından fiziki altın bedeline, döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına veya çeşitli kripto borsalarına aktardıkları belirlendi.

Belirtilen yöntemle Gölcük ilçesinde bir müştekiden şüphelilere ait hesaba 4 milyon 519 bin 700 lira para aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 8 ilde 21 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelendi.

Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA