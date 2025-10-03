Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Elden Ele, Nesilden Nesile Kitap Bayrak Yarışı' Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15'incisi düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Elden Ele, Nesilden Nesile Kitap Bayrak Yarışı" etkinliği gerçekleştirildi.

İzmit Atletizm Pisti'nde "Gönüllerimiz Gazze'yle" sloganıyla düzenlenen yarışa anne, baba ve 6-15 yaş aralığında 2'şer çocuktan oluşan 30 aile katıldı.

Yarış öncesi egzersiz yapan aileler ve seyirciler, daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından 4x100 metre bayrak yarışında ilk koşu babalarla başladı.

Babalar, ilk 100 metreyi tamamladıktan sonra kitap formunda hazırlanan özel stafeti (tahta veya metal sopa) ilk çocuğa verdi. Çocuğun ardından koşuyu anneler devraldı. Annelerin koşusunun ardından stafeti son çocuk aldı. Yarışı tamamlayan çocuk, içinde mektup olan stafeti etkinlik başkanına teslim etti.

Her ailenin kaleme aldığı mektuplarda, Gazze'de yaşayan çocuklar için barış, kardeşlik ve dayanışma mesajları yer aldı.

Yarışların sonunda ilk 3'e giren ailelere, kupalarını Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Yılmaz takdim etti.

Yarışmada birinci olan aileden baba Nurettin Kazdal, AA muhabirine, Filistin'e destek amacıyla yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bu tarz etkinliklerin devam etmesi için ellerinden gelen katkıyı sağlamak istediklerini dile getiren Kazdal, "Etkinliğin çocuklarıma çok katkısı oldu. Sosyalleştiler, Filistin konusunda daha şuurlu oldular. Filistin davasına sahip çıkmak için fikir edindiler." ifadelerini kullandı.

Kazdal, etkinliğin aynı zamanda çocuklara kitap sevgisi kazandırdığına dikkati çekerek, hafta sonu da ailece Kocaeli Kitap Fuarı'na gideceklerini sözlerine ekledi.