Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kocaeli Kandıra'da yağış nedeniyle dere yatağı tahliye edildi, halk tesislere alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Kandıra'da yağış nedeniyle dere yatağı tahliye edildi, halk tesislere alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denize döküldüğü noktaya kadar olan bölgede su baskını riski üzerine tahliye yapıldı. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar, belediye araçlarıyla belediyeye ait tesislere yerleştirildi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denize döküldüğü noktaya kadar olan bölgede, su baskını riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Ardından bölge, tahliye edilerek vatandaşlar belediye tesislerine yerleştirildi.

Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından Kandıra'da, su baskını riskine karşı harekete geçildi. Meteorolojik veriler ile AFAD ve İSU'nun uyarıları doğrultusunda, Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar olan bölgede, dere yatağına yakın yerleşimlerde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in duyurusunun ardından kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirerek güvenli bölgelere geçmeleri konusunda uyardı. Daha sonra risk altındaki bölge, tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar, belediye araçlarıyla belediyeye ait tesislere götürülerek yerleştirildi.

VALİ AKTAŞ VE BAŞKANLAR BÖLGEDE

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, tahliye çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Ölmez, tahliye öncesinde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alalım ve gerekli tedbirleri gecikmeden alalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş
Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
Bakan Çiftçi'den sürece dair net mesaj: Ne pazarlık ne taviz var

Herkesin merak ettiği soruya Bakan Çiftçi'den net cevap
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
ABD'de yeni uyuşturucu dalgası: Evlerde üretiliyor, panzehir işe yaramıyor

ABD'de yeni uyuşturucu dalgası! Panzehir bile işe yaramıyor