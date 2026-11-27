KOCAELİ 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kadın ziyaretçilerin kişisel bilgilerini ve mahkumların görüntülü görüşmelerindeki mahrem görüntülerini kaydettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan infaz koruma memuru Okan G.'nin yargılanmasına başlandı. İçerisinde görüntülerin yer aldığı flash belleğin kendisine ait olmadığını savunan Okan G. davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Olay, 11 Kasım 2024 tarihinde Kandıra ilçesinde bulunan 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Cezaevinin personel yemekhanesinde bir hükümlünün masa altında 16 GB kapasiteli flash bellek buldu. Belleğin incelenmesinde kadınlara ait fotoğraflar, kişisel bilgiler ve görüntülü görüşmelerden elde edildiği değerlendirilen mahrem görüntüler bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında infaz koruma memuru Okan G. 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan tutuklandı.

Kandıra 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Okan G. görüntülü bağlantıyla katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Okan G., görev süresi boyunca farklı birimlerde çalıştırıldığını belirterek flash belleğin kendisine ait olmadığını savundu. Okan G. Şunları söyledi:

"İddianamede bahsi geçen söz konusu flash bellek bana ait değildir. Bu hususta idari soruşturma ve savcılık aşamasında da aynı ifadeleri vermiştim. Söz konusu flash belleğin bulunduğu iddia edilen yer ceza infaz kurumunun içerisinde olup kamera cihazlarının fazlasıyla bulunduğu bir kurumdur. Ancak söz konusu flash bellek kameranın bulunmadığı bir yerde, hükümlü tutuklu işçi tarafından ele geçmiştir. Hiçbir kamera görüntüsünde benim flash belleği aldığım tespit edilmemiştir. Kurum içerisinde görev yaptığım birimde bulunan bilgisayarlar siber güvenlik uzmanları tarafından incelenmiş olup flash belleği benim kullandığıma dair herhangi bir tespit yapılmamıştır. Flash belleğin içerisindeki fotoğrafları benim tarafımdan kaydedildiği veya yüklendiğine dair bir tespit yapılmamıştır."

Duruşmada söz alan mağdur kadınlardan bazıları, Okan G.'yi daha önce tanımadıklarını ve kendisiyle herhangi bir tanışıklıklarının bulunmadığını söyledi. Kişisel bilgilerinin flash bellekte bulunmasına tepki gösteren mağdurlardan biri, "Sanığın kişisel verilerimi aldıktan sonra ne yaptığını merak ediyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır" ifadelerini kullandı. Bir başka mağdur ise kişisel bilgilerinin flash bellekte saklanması nedeniyle sanığın cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Okan G.'nin görevini kötüye kullanmaktan da ceza almasını talep etti.

Duruşmanın sonunda Okan G.nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı