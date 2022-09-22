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Kocaeli gündem haberi... Milletvekili Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Turan, dalış yaptı

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Gelen Kocaeli haberlerine göre AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarihi Ceneviz Limanı bölgesinde dalış gerçekleştirdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarihi Ceneviz Limanı bölgesinde dalış gerçekleştirdi.

Şeker ve Turan, Kerpe Deniz Yıldızları Kulübü dalış eğitmenleri Sedat Türkmen ve Alper Korkmaz ile Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce sualtı kazısı da gerçekleştirilen bölgeden dalış donanımı kuşanarak suya girdi.

Şeker ve beraberindekiler, dalışın ardından Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'den Kocaeli Müze Müdürlüğü ekiplerinin su altında geçen yıl başlattığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sedat Türkmen - Güncel

Milletvekili İlyas Şeker AK Parti Kocaeli Güncel Haberler

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