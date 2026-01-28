Haberler

"5. Kocaeli Film Festivali" başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen beşinci Kocaeli Film Festivali için başvurular 1 Nisan'a kadar devam edecek. Festival, 3-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve uzun metraj, kısa film ve animasyon yarışmaları ile çeşitli etkinlikler sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Kocaeli Film Festivali" için başvurular başladı.

Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu'nun ana sponsorluğunda düzenlenecek festival, 3-7 Haziran tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği ile Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği paydaşlığında hayata geçirilecek.

Uzun metraj, kısa film ve animasyon filmlerinin yarışacağı festival programında film gösterimleri, atölye çalışmaları ve paneller de düzenlenecek.

Festival kapsamında verilecek "Altın Kaya Ödülleri" ise üç ana kategoride sahiplerini bulacak. Ulusal Uzun Metraj İlk Film Kategorisi'nde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetmenliği, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri verilecek.

Ulusal Kısa Metraj Film Kategorisi'nde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri sahiplerini bulurken, Animasyon Kısa Metraj Film Kategorisi'nde ise En İyi Film ödülü takdim edilecek.

Festivale, "www.kocaelifilmfestivali.com" adresi üzerinden 1 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

