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Kocaeli Film Festivali Başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Kocaeli Film Festivali, Gölcük Kervansaray Kültür Merkezi'nde açılış etkinliğiyle başladı. Festivalde panel ve film gösterimleri yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali başladı.

Gölcük Kervansaray Kültür Merkezi'nde festivalin açılış etkinliğinde, Halil Ergün, Nilgün Öneş ve Zihni Göktay'ın katılımıyla "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" paneli gerçekleştirildi.

Konuk sanatçıların Yeşilçam'dan günümüze Türk sinemasını birçok yönüyle ele aldığı panelde, Halil Ergün, Türk sinemasının sosyolojik ve tema yönlerine değindi. Nilgün Öneş, senaryo ve alanında çalışmalarının üzerinden anlatımlarda bulundu. Zihni Göktay ise konuklara sanat yaşamını anlattı.

Festivalin açılış filmi programında ise Levent Onan'ın yönettiği, "Son Akşam Yemeği" seyircilerle buluştu.

Festivalin ödül töreni 26 Mayıs Pazar günü Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Film Festivali Kervansaray Kocaeli Gölcük Kültür Sanat Güncel Haberler

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