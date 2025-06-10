Kocaeli Eşme Eriği Hasadı Başladı

Kocaeli'de yetişen Eşme eriği, hasadının başlamasıyla tezgahlara indi.

Kocaeli'den Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilen Eşme eriği, ağırlıklı olarak Sapanca Gölü'nün kıyısındaki Eşme Mahallesi'nde üretiliyor.

Mayıs ayının sonlarına doğru Eşme eriğinin üretildiği bahçelerde hasat hareketliliğinin başlamasıyla üreticiler topladıkları erikleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ulaştırıyor.

Eşme eriği üreticisi Mazhar Aşkın, gazetecilere, "Erik üreticisiyim. Heyecanlı şekilde eriği toplamakla meşgulüz. Süreç yaklaşık iki ay sürüyor. Bir yıl bakımlarını güzel şekilde gerçekleştirdik. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a verdiği gübre desteğinden dolayı teşekkür eden Aşkın, "Yaklaşık 60 dönüm araziden 60 ton erik çıkarıyorum. Eskiden ayvası ile meşhur olan Eşme'miz, şimdi de eriğiyle meşhur olmuştur."