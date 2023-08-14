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Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarında 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberle birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti

60 SİLODAN 13'Ü ETKİLENMİŞTİ

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti

7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu'ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu. 4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Güncel Haberler

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