Kocaeli Derince'de Ot Yangını, Ormana Sıçramaması İçin Mücadele
Derince ilçesinde çıkan ot yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının ormana sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ot yangını çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının ormana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında ot yangını çıktı. Yangın, kısa sürede yayıldı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel