Kocaeli'den kısa kısa

Karamürsel ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzelendi.

A. Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Ortaokulunda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan rehber öğretmeni Işıl Ağartan, yerli üretime katkı sağlamanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu bildirdi.

Programda yöresel ürünler sergilendi, öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı. Etkinlik sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz, okul müdürü Atilla Türkkal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali yapıldı

Kocaeli'de, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali, Dilovası ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Kaymakam Metin Kubilay, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, grup birinciliklerini İzmit İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yahya Akyıldız ile İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu talebesi Bilal Doğan elde etti.

Grup ikincilikleri Derince Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Bilal Yiğit ile Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu talebesi Muhammed Hamza Saygılı'ya verildi.

Grup üçüncülüklerini ise Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çevik ile Başiskele Şehit Fatih Sultan Karaaslan İmam Hatip Ortaokulu talebesi Bilal Özkahraman kazandı.

Yarışma, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.