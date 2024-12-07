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Kocaeli'deki Yürüyen Merdivenlerde Acil Düğme Kullanımı Artışı

Kocaeli'deki Yürüyen Merdivenlerde Acil Düğme Kullanımı Artışı
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Kocaeli'de yürüyen merdivenlerde acil durum butonlarına sıkça basılması, arıza oranını artırıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ortalama 4 dakikada durumu düzeltiyor.

Kocaeli'de acil durumlarda kullanılması gereken "stop" butonuna basılması sonucu arızalanan yürüyen merdivenler, ortalama 4 dakikada yapılan müdahaleyle devreye alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdivenlerde arıza oluşması sonucu harekete geçildi.

Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekiplerince yapılan incelemede, arızalı görünen ve çalışmadığı düşünülen yürüyen merdivenlerde sıkça karşılaşılan durumun, vatandaşların acil durdurma butonlarına basmalarından kaynaklandığı belirlendi.

Mimar Sinan üst geçidindeki yürüyen merdivenlerde, 66 günde 466 kez acil durumlar için kullanılması gereken "stop" düğmesine basıldığı yetkililerce raporlandı.

Uzaktan kontrol ve devreye alma sistemi uygulanarak, yürüyen merdivenlere ortalama 4 dakikada müdahale ediliyor. Ekiplerin kontrolleri yaparak yürüyen merdivenleri devreye almasıyla vatandaşları mağdur edilmiyor.

Yürüyen merdivenlerin düzenli bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılıyor. Bakım çalışmaları, mecburi müdahale gereken durumlar dışında kent sakinlerinin konforundan taviz vermemek adına geceleri gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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