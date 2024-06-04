Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'deki Ormanya Parkı'nda Halkalanan Bülbül 9 Ay Sonra Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda halkalanan bir bülbül, 9 ay sonra tekrar parkta yakalandı. Sahra Altı Afrika ülkelerinden 7 bin 500 kilometrelik bir yolculuktan sonra üremek için geri dönen bülbül, kuş halkalama istasyonunun çalışmalarının başarısını gösterdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da halkalanan bülbül, göç ettiği Afrika ülkelerinden 9 ay sonra döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan kuş halkalama istasyonunda çalışmalar devam ediyor.

İstasyonda 28 Ağustos 2023'te halkalanan bir bülbül (Luscinia megarhynchos), 9 ay sonra tekrar ağlara yakalandı.

Sadece 22,5 gram ağırlığında olmasına rağmen her yıl Afrika ülkelerinde kışlayan bülbül, Sahra Altı Afrika ülkelerinden 7 bin 500 kilometre kanat çırparak üremek için tekrar Ormanya'ya döndü.

Parkın farklı bölümlerine kurulan 27 halkalama noktası veteriner hekim, biyolog ve lisanslı kuş halkalamacılarla düzenli olarak kontrol ediliyor.

Türlere göre belirlenen özel halkalarla kayıt altına alınan türler, dünyanın diğer bölgelerindeki halkalama istasyonuna yolları düştüğünde halka numarasına bakılarak, hangi tarihte hangi istasyonda halkalandığı, bilgileri ve göç rotası belirlenmiş oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kartepe Kocaeli Afrika Sahra Güncel Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor geri zekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor geri zekalı

Bakmadan Geçme

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli?
Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir

Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title