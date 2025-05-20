Kocaeli'deki Boya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'deki Boya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 33 araç ve 98 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kaymakam Özyiğit bölgede inceleme yaptı

Öte yandan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Özyiğit, gazetecilere, yangını çıkış sebebine ilişkin henüz ayrıntılı bilgiye sahip olunmadığını belirterek, itfaiyenin teknik incelemelerini yapacağını söyledi.

Yangına müdahale eden itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD ekiplerine teşekkür eden Özyiğit, "Çok seri müdahil oldular. Şu an itibarıyla soğutma yapıyorlar. Etrafa daha fazla sıçrama ihtimali olabilecek yangındı aslında ama itfaiyemizin gayretiyle önlenmiş oldu. 33 araç, 98 personelle müdahale ettiler." diye konuştu.

Özyiğit, can kaybı yaşanmadığını dile getirerek, "Mal ile ilgili de iş yeri, sigorta ve güvenlik tedbirlerini almışlar. Hem mülk sahibi hem kiracılar gerekli tedbirleri almışlar. 5 bağımsız alanda 4 işletme var, biri boş. 4 işletmenin 4'ü de etkilendi, yandı ama şükür ki etrafa yayılmadı. Müdahaleyle beraber söndürülmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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