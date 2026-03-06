Haberler

Gelibolulu liseliler "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" bilgi yarışmasında derece elde etti

Gelibolulu liseliler 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' bilgi yarışmasında derece elde etti
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temalı bilgi yarışmasında Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Marmara Bölgesi finalinde üçüncülük elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, İstiklal Marşı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile eserlerini konu alan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışmasının Kocaeli'deki Marmara Bölge Finali'nde Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu

Yarışmada Çanakkale'nin Gelibolu ilçesini temsil eden Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Marmara Bölgesi'nden katılan okullar arasında üçüncülük elde etti.

Yarışmaya katılan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

