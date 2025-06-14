Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı
Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. D-100 kara yolu İstanbul yönünde yaşanan kaza, bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.
Kara yolunun Sultanorhan Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden A.E. yönetimindeki 34 FMJ 467 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 34 LIR 914 plakalı servis aracı ve P.P. yönetimindeki 54 YV 747 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve P.P. idaresindeki otomobildeki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.