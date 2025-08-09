Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 otomobil, panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sebebiyle araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

