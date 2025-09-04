Haberler

Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde Eroin Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsünde dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış pul biber ile kaplı 12 paket halinde 6 kilogram 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. ve E.Ö.'nün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

HABER: Ardacan UZUN/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.