Kocaeli'de Yolcu Otobüsünde Eroin Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsünde dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış pul biber ile kaplı 12 paket halinde 6 kilogram 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. ve E.Ö.'nün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

HABER: Ardacan UZUN/KÖRFEZ(Kocaeli),