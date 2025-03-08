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Kocaeli'de yer altından çıkan gaz 6 gündür yanıyor

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Kartepe ilçesinde yapılan metro projesinin sondaj çalışmaları sırasında 45 metre derinlikte açığa çıkan gaz, 6 gündür kontrol altına alınamadan yanmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 6. gün de yanmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Karepeilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

EKİPLER TUTUŞTURDU, 6 GÜNDÜR YANIYOR

Gazı fark eden firma çalışanları; AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Gaz, 6 gündür yanmaya devam ediyor.

Kocaeli'de yer altından çıkan gaz 6 gündür yanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
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