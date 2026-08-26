Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA