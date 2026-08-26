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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain ve 65 bin 300 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem uygulandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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