Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain ve 65 bin 300 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem uygulandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 300 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.