Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu, 750 gram esrar ve 197 kök kenevir bitkisi sonrası 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, İzmit ve Kandıra ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu, 750 gram esrar ve 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O. ile T.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel