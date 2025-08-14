Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu, 750 gram esrar ve 197 kök kenevir bitkisi sonrası 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, İzmit ve Kandıra ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu, 750 gram esrar ve 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O. ile T.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

