Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında, 3'ü Tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, İzmit, Derince ve Gebze'deki adreslere gerçekleştirilen baskınlarda sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce, İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B.B, N.A. ve B.Ü. tutuklandı, E.A. ve T.K'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüphelilerden 4'ü ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.