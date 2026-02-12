Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 126 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 126 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.C, T.Ç, D.B. ve M.S. tutuklandı, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
