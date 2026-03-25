Kocaeli'de 40 adrese uyuşturucu baskını: 36 gözaltı

Kocaeli'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde yetiştirenlere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 40 adrese baskın gerçekleştirdi. 36 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında Kocaeli genelinde 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İklimlendirme sistemi kullanılarak kapalı ortamlarda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar, 271 kök kenevir bitkisi, 84 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza ve 1 kilo 309 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 239 fişek, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ile iklimlendirme sistemleri ve çeşitli ekipmanlar da bulundu.

36 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında toplam 36 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 31 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

