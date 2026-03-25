Haberler

Kocaeli'de 40 adrese uyuşturucu baskını: 36 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın yapıldı ve toplam 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

KOCAELİ'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde yetiştirenlere yönelik operasyon düzenledi. 40 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 36 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında Kocaeli genelinde 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İklimlendirme sistemi kullanılarak kapalı ortamlarda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlarda 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar, 271 kök kenevir bitkisi, 84 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza ve 1 kilo 309 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 239 fişek, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 11 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı ile iklimlendirme sistemleri ve çeşitli ekipmanlar da bulundu.

36 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında toplam 36 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 31 kişi ise serbest bırakıldı.

Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye'den 5 yer girdi

Dünyayı korkutan raporda Türkiye'den 5 yer var
Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! İşte doktor sevgilisinin ilk ifadesi
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı

43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi

Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan hamlesi
Alternatif Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi

Bir siyasi parti daha kuruluyor! Dilekçeyi verdiler