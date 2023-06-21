Üye Girişi
Haberler
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kocaeli'de uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında harekete geçti.

Kocaeli'de uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında harekete geçti.

Kentte belirlenen 27 adrese, 87 personel ve narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram esrar, 155 gram sentetik kannabinoid, 35 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 830 Hint keneviri, 15 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 10 fişek, iki hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 790 liraya el konuldu.

Operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title