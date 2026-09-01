Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 247 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca, 66 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan M.A, Y.B. ve İ.Ş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.