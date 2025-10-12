Haberler

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Ayhan A. idaresindeki 34 HP 5478 plakalı otomobil ile Mehmet Akif E. yönetimindeki 28 ACM 136 plakalı otomobil, Mutlukent mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ayhan A'nın kullandığı araç takla atarken, diğer otomobil bariyere çarparak durabildi.

Kazada Mehmet Akif E. araçtan yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif E, ilk müdahalenin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayhan A. ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
