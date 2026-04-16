Karşı yönden gelen motosikletliye otomobiliyle çarptı /Haber eklendi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir sürücünün otomobiliyle, çocuğunu tehdit ettiğini öne sürdüğü motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Gerginliğin ardından motosiklet sürücüsü hareket ederek bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, çocuğunu tehdit ettiğini öne sürdüğü motosikletlinin karşı yönden geldiğini fark edip, otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek savrulan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün kendisine doğru koştuğunu fark edince yaralı halde koşarak kaçmaya çalıştı.

Otomobilin karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarpması ve otomobil sürücüsünün aracından inerek yaralı motosiklet sürücüsünün üzerine doğru koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

